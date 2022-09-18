بيان عاجل من سفارة المملكة في الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سفارة المملكة في الكويت أنها تلفت عناية المواطنين بأن يوم الخميس 22 من سبتمبر 2022م سيكون إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أنها تود أن تهنئ المواطنين الكرام بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة الذي يوافق 23 من سبتمبر.

وأضافت أنها تلفت عناية المواطنين بأن يوم الخميس 22 سبتمبر 2022م سيكون إجازة رسمية؛ على أن يتم استئناف عمل السفارة يوم الأحد 25 سبتمبر 2022م.

وأكدت في بيان جاء نصه: ” تود السفارة أن تهنئ المواطنين الكرام بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف 23 سبتمبر، وتلفت عناية المواطنين بأن يوم الخميس 22 سبتمبر 2022م سيكون إجازة رسمية؛ على أن يتم استئناف عمل السفارة يوم الأحد 25 سبتمبر 2022م”.