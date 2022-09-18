محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي “رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي” تأثرت معظم الدول العربية بالضغوطات التضخمية العالمية نتيجة للعديد من العوامل. وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي يتوقع تسجيل معدل تضخم في الدول العربية كمجموعة مستوي مرتفع نسبياً خلال هذا العام والعام القادم. وأضاف أنه يبلغ حوالي 7,6% و 7,1% على التوالي.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: يتوقع تسجيل معدل تضخم مرتفع للدول العربية خلال هذا العام والعام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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