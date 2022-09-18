وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية،

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ثار لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء في محافظة يدمه لمدة يومين، كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للرجال والنساء في محافظة غامد الزناد لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة الربيان بمنطقة الباحة لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف اليوم بتقديم خدماتها للرجال متوسطة اشبيليه بسكاكا لمدة يومين، وللنساء في المتوسطة الأولى للبنات بسكاكا لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة القصيم تقدم الأحوال المدنية خدماتها يوم الاثنين للرجال في مقر محافظة عنيزة، ويوم الأربعاء في مقر كتابة عدل عنيزة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

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وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.