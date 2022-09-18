اخبار دوليه – لندن تتحول لقلعة محصنة.. وضع أكبر خطة حماية منذ الحرب العالمية الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - سيشكل‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬تحديا‭ ‬أمنيا‭ ‬استثنائيا‭ ‬للعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬يتمثل‭ ‬بجنازة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬وضعت‭ ‬بريطانيا‭ ‬خطة‭ ‬وصفت‭ ‬بأكبر‭ ‬عملية‭ ‬لضبط‭ ‬الأمن‭ ‬والحماية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

إذ‭ ‬ستشهد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬جنازة‭ ‬دولة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬تحديدا‭ ‬منذ‭ ‬جنازة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الأسبق‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل‭ ‬العام‭ ‬1965‭.‬

استشارة‭ ‬الملكة‭ ‬بالإجراءات‭ ‬قبل‭ ‬وفاتها

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬تمت‭ ‬استشارة‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬وفاتها‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬الترتيبات‭ ‬إلا‭ ‬الشق‭ ‬الأمني‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭.‬

ويرجح‭ ‬الأمن‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬البلاد‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬لضبط‭ ‬الأمن‭ ‬والحماية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬رسمية‭ ‬بحضور‭ ‬مئات‭ ‬الضيوف‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬دولة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تغص‭ ‬بهم‭ ‬شوارع‭ ‬لندن‭.‬

أمام‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات‭ ‬وحساسيتها‭ ‬تحاول‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬والمراسم‭ ‬لإنجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬الجنازة‭.‬

ويوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬المنتظر‭ ‬سيتمركز‭ ‬القناصة‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬فيما‭ ‬ستحوم‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬بالزي‭ ‬الرسمي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬الضباط‭ ‬بملابس‭ ‬مدنية‭ ‬بين‭ ‬الحشود‭.‬

ومنذ‭ ‬أيام‭ ‬تمشط‭ ‬الشرطة‭ ‬عبر‭ ‬دورياتها‭ ‬والكلاب‭ ‬المدربة‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬بعد‭ ‬استدعاء‭ ‬كافة‭ ‬عناصرها‭ ‬للمساعدة‭.‬

ما‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬جاؤوا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬البلاد‭ ‬للمساعدة‭. ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬الفرسان‭ ‬الويلزي،‭ ‬إلى‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬العسكريين‭ ‬النظاميين‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭.‬

كما‭ ‬يقوم‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطانية‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬MI5‭ ‬وMI6،‭ ‬بمراجعة‭ ‬التهديدات‭ ‬الإرهابية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأمني‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الجنازة‭.‬