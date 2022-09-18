شاهد.. لحظة انهيار جسر وعمائر سكنية في تايوان بعد هزة أرضية قوية

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أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الأحد، بأن زلزالا قوته 6.8 درجة هز الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من الجزيرة، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال عند 7.2 درجة، وأصدر المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) تحذيرا في تايوان بعد الزلزال.

ويوم أمس السبت، قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بقوة 6,5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان بدون تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار. وأضاف أن الزلزال ضرب بعيد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترا شمال مدينة تايتونغ الساحلية على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية على الفور أنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وقدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني إن شدته بلغت 6,4 درجة، وأنه ضرب على عمق 7,3 كيلومترات.

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Source almnatiq

