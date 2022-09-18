الاتحاد يرفع مكافآت الفوز

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كشفت مصادر عن قرار جديد من مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بالتنسيق مع مدرب الفريق، البرتغالي نونو سانتو.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة نادي الاتحاد ناقشت اللائحة الداخلية نونو سانتو، وموادها المرتبطة بالفريق.

وأوضحت المصادر أن الإدارة وسانتو اتفقا على أن تكون مكافآت الفوز الرسمية للاعبي الفريق في كل المباريات 10 آلاف ريال، خلاف ما كانت عليه في الموسم الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الرقم قد يزداد في بعض المباريات بهدف تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات.



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Source akhbaar24

