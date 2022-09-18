كيف تكشف تزييف 15 علامة تجارية عالمية؟

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في عام 2013، بلغت أرباح السلع المقلدة حول العالم، أكثر من 461 مليار دولار، ويكثر رواج هذه السلع في المناسبات والأعياد ومواسم التخفيضات.

ومع اقتراب اليوم الوطني، الذي يشهد تخفيضات عدة نقدم لك عدة نصائح استناداً إلى موقع “الجانب المشرق”، كي لا تقع فريسة لسلعة مزيفة ومقلدة، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

1- حذاء نايكي أم حذاء مزيف؟ وماذا عن التيشرت؟

يمكنك تفرقة أحذية نايكي، عن غيرها المزيفة، بأن نايكي الأصلية، ذات ملمس صلب ومتيبيس، أيضًا تصنع نايكي أحذيتها بشكل متماثل تمامًا فإذا وجدت اختلافًا، بين زوجي الحذاء ولو كان بسيطًا فهذا يعني أن الحذاء مقلد.

أول شيء يجب عليك تفقده في التيشرت هو شعار نايكي، ولا يكون الشعار مرسوماً بأبعاد نظيره الأصلي نفسها. قد تجد زاويته أو ميله مختلفين.

2- أحذية فيلا.. كيف تكتب الحروف؟



خياطة الأحرف المكونة لكلمة “فيلا”، خياطة غير منتظمة في الأحذية الأصلية، فيما لا تكون بارزة بشكل ملاحظ، إضافة إلى تساوي المسافات بين الثقوب الأمامية وإذا لم تكن المسافات متساوية فهذا يعني أن الحذاء مقلد.

عليك أيضًا الانتباه إلى شكل الشعار الموجود على كعب الحذاء، ففي حالة الأحذية الأصلية يتطابق الشعار الموجود على اللسان مع نظيره الموجود على الكعب.

3- أوشحة بربري

بالنسبة لأوشحة بربري، يكون الوشاح الأصلي دائمًا خطوطه واضحة وكثيف الخامة، وعليك الانتباه أن تكون الخطوط الطرفية للوشاح مجدولة جيدًا، وعلى مسافات متساوية، ولا تسقط حين نلمسها.

ويجب أن يُكتب اسم العلامة التجارية في ملصق الوشاح بحروف كبيرة، كما يجب أن يحتوي الملصق على معلومات مثل البلد المصنع وخامات الوشاح.

4- حقائب غوتشي اليدوية

أولاً يجب أن تتفقدي حرفي الـ”G” في الجزء الأمامي للحقيبة، يجب أن يكون حرفا الـG مرسومين بخط طويل أملس ولا يبدوان سميكين.

كما أن الجزء المستدير لحرف الـG يجب أن يكون بيضاوياً تماماً وغير مدبب. إذا بدا الشعار مشوشاً، فهذا يعني أن الحقيبة غالباً مزيفة.

تفقدي الخياطة جيداً، لأن حقائب غوتشي الأصلية تحتوي على خياطات متماثلة. إذا بدت الخياطات غير متماثلة على جانبي الحقيبة أو بألوان مختلفة عن لون الحقيبة نفسها، يجب الافتراض أنها حقيبة مقلدة.

5- سترات سوبريم

تحتوي ياقات سترات سوبريم ذات القلنسوة، أو العادية، على ملصقين باللون الأحمر الداكن، الملصق الأول هو الأكبر ونجد عليه اسم العلامة التجارية مع وضع حرف الـ”R” في دائرة. أما الملصق الثاني ستجد عليه اسم الدولة المصنعة، وهي كندا. يجب أن يحتوي الملصق الداخلي على نصيحة عدم كي السترة، حيث توجد تعليمات الرعاية.

6- أحذية أديداس يزي للتنس

يجب تفقد الشكل المتموج لأحذية يزي الأصلية، إذ يجب أن توجد على الجانبين وأن تكون الطباعة غير منتظمة الشكل، أيضًا لسان حذاء يزي الأصلي أكثر تقوساً من نظيره المقلد الذي يبدو لسانه أكثر استقامة.

تفقد الجزء الداخلي لفردتي الحذاء لرؤية إذا كان حجم شعار أديداس الداخلي متساوياً في الفردتين. وأحياناً قد تلاحظ اختلاف الحجم.

7- أحذية تومز

أول شيء يجب تفقده هو النعل الداخلي للحذاء. إذا كان قابلاً للإزالة، فإن هذا الحذاء غالباً مزيف، لأن النعل الداخلي مخيط بقاع الحذاء الأصلي.

8- حقائب مايكل كورس اليدوية

تستخدم علامة مايكل كورس، في الحقائب بطاقات كريمية تحتوي على الرقم التسلسلي واللون والخامة ومعايير التصنيع والسعر بالدولار وباركود مميز، فيما تحتوي الحقائب على نقش باسم العلامة التجارية.

11- جيس

أولاً لا تصنع حقائب جيس المقلدة من الجلد الطبيعي، لكن من المواد الصناعية الرخيصة، يمكنك تفقد هذا عن طريق الضغط على الحقيبة بأصابعك. إذا بقيت التجاعيد في مكانها ولم تختفِ، فهي ليست أصلية.

فيما تُصنع أربطة ساعات جيس من المعدن أو السيليكون أو الجلد الطبيعي، في حين تزخر أربطة الساعات المقلدة بأخطاء الصناعة مثل الرائحة الغريبة أو عدم انتظام اللون أو وجود خدوش أو شقوق أو علامات تعرية.

12- حقائب هيرميس اليدوية

أولاً تفقدي النقش الداخلي للجلد وتأكدي من طباعة الحروف كما ينبغي. حرف الـ”E” يجب أن يكون مكتوباً باللهجة الفرنسية وعلى نحو أنيق للغاية وليس مقصوفاً، كما هو الحال في معظم النسخ المقلدة. كما أن الحرفين “F” و”R” يبدوان ملتصقين ببعضهما في النسخ المقلدة، وهو شيء يستحيل حدوثه في حقائب هيرميس الأصلية.

13- أقمصة البولو من لاكوست

تُوجد بطاقة بيضاء عليها شعار لاكوست خلف فتحة الرقبة وبها رقم أحمر اللون يوضح المقاس. دائماً ما يكون رقماً واحداً في أقمصة الرجال ورقمين في أقمصة النساء.

تحتوي ملابس لاكوست الأصلية على أزار لؤلؤية بها فتحتان. ولا يُوجد عليها أي نقوش. عادةً ما ينسى مصنعو الملابس المقلدة تلك النقطة، ويصنعون أزراراً بها أربعة ثقوب.

تُوجد فتحات صغيرة في الأقمصة الرجالية الأصلية في الجانبين السفليين بعمق نصف بوصة تقريباً. في حين لا توجد أي فتحات مماثلة في الأقمصة الأصلية النسائية.

14- سروال لي فايس من الجينز

ستجد الخياطة دائماً إما على شكل قوس بسيط أو قوس ماسي الشكل في منتصف الجيب في علامات لي فايس، وتكون خياطة السروال الأصلي باللون البرتقالي التقليدي، وتكون خياطة كثير من المنتجات المزيفة باللون الأبيض.

تجد كلمة “Levi’s” مكتوبة على البطاقة الحمراء في السراويل الأصلية، في حين تكون البطاقة الحمراء نفسها فارغة إلا من حرف “R” في حالة السراويل المقلدة.

15- أحذية تيمبرلاند ذات الرقبة الطويلة

ستجد حذاء تيمبر لاند الأصلي، يبدو شفافاً إلى حد ما. شعار الشركة واسمها مطبوعان على الحذاء، والنعل مستقيم الشكل، ومنطقة الكعب لا يوجد بها نتوءات، لكنها تُصنع على شكل خط مستقيم.

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Source akhbaar24

