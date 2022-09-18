إنقاذ معتمرة إندونيسية تعرضت لالتهاب رئوي حاد وفشل كلوي وحموضة في الدم

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نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ في إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية، إثر تعرضها لالتهاب رئوي حاد وفشل كلوي وحموضة في الدم.
وباشر فريق الاستجابة السريعة بالمستشفى الحالة على الفور، حيث تلقت الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة، وتم إحالة المريضة لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي الخدمة والرعاية الطبية اللازمة.
يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعد الأقرب للمسجد الحرام، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، كما تعمل مراكز للطوارئ في أروقة الحرم المكي الشريف تتبع المستشفى، على خدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام على مدار 24 ساعة وفق الإجراءات والتدابير المتبعة من وزارة الصحة.
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Source akhbaar24
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