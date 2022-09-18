سمو أمير القصيم يبارك حصول جمعية البر الخيرية ببريدة على نسبة 97.60% في معايير الحوكمة

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما حققته جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة ، من مؤشرات إيجابية في تقرير فريق عمل الحوكمة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والمتضمن حصول الجمعية على نسبة 97.60% في تطبيق متطلبات معايير ومبادئ الحوكمة الخاصة .

جاء ذلك ، بعد أن اطلع سموه على تقرير فريق عمل الحوكمة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبينا سموه بأن ما تحقق سوف يسهم في الارتقاء بالعمل الخيري بمنتسبي ومستفيدي الجمعية ، ومواكبة التطورات والمستجدات الدائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

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Source almnatiq

