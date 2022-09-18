الصحة تفتح باب التصويت لكل العرب في جائزة المليون ريال

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المناطق_الرياض

دشنت وزارة الصحة الخميس 14 سبتمبر مرحلة التصويت لجائزة وعي 2022 في موسمها الخامس والتي تقدم هذا العام بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، للفوز بجوائز يفوق مجموعها مليون ريال سعودي.

وبينت الصحة أن المراحل الأولى للجائزة والتي شملت استقبال المشاركات وتصفيتها وصولاً للقائمة القصيرة قد تمت محققة قفزة في المشاركات بمقدار الثلث عن الموسم الماضي. وتهدف الجائزة إلى تشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في إثراء الإعلام الصحي.

وأضافت الصحة بأن مرحلة التصويت ستستمر لمدة عشرة أيام تنتهي يوم الأحد 25 سبتمبر لتحديد المشاركات الفائزة بـ جائزة الجمهور من ضمن المشاركات التي تم ترشيحها للفوز من قبل لجنة تحكيم بناء على معايير معلنة.

وتسعى الصحة من خلال الجائزة -والتي سيتم توزيع جوائزها أواخر العام الجاري- إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض.

يذكر أن التصويت للمشاركة الفائزة يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة:

https://waaiaward.co/LNP01

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Source almnatiq

