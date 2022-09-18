︎
.
أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة والتعافي من “كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع انخفاض الحالات الحرجة، والوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة اليوم، برتفاع 46 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815195 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة، وذلك بتسجيل خروج حالة واحدة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 41 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً حيث تم تسجيل 107 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802386 حالة.
ولفتت إلى تسجيل اتخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9331 حالة وفاة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة و”التعافي” وانخفاض الحالات الحرجة والوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.