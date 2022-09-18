مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة و”التعافي” وانخفاض الحالات الحرجة والوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً في حالات الإصابة الجديدة والتعافي من “كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع انخفاض الحالات الحرجة، والوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة اليوم، برتفاع 46 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815195 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة، وذلك بتسجيل خروج حالة واحدة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 41 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً حيث تم تسجيل 107 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802386 حالة.

ولفتت إلى تسجيل اتخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9331 حالة وفاة.



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Source akhbaar24

