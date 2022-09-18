سمو أمير القصيم يطّلع على مشروعات وأنشطة هيئة التراث بالمنطقة

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المناطق_واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على تفاصيل المشروعات والبرامج التي تعمل عليها هيئة التراث بالمنطقة، وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة إبراهيم المشيقح، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكد سموه أهمية الجهود التي تبذلها هيئة التراث للحماية والمحافظة على الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية، لافتاً الانتباه إلى أن المنطقة تزخر بالمواقع التراثية التي تؤكد عمقها التاريخي منذ مئات السنين.

ونوّه بجهود الهيئة ووزارة الثقافة في دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار.

واستمع سموّه إلى شرحٍ من مدير هيئة التراث بالمنطقة، عن سير العمل ببرامج مشروعات الآثار والتراث العمراني وتطوير المواقع التراثية والحرف اليدوية والتراث غير المادي.

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Source almnatiq

