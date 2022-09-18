“الخضيري” يحسم الجدل بشأن مدى خطورة إعادة استخدام عبوات الماء البلاستيك

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أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن المقطع والرسالة الرائجيْن عن التحذير من إعادة استخدام عبوات الماء البلاستيكية غير علمي.

وقال “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”: “تدور رسالة ومقطع فيها تحذير من إعادة استخدام عبوات الماء البلاستيك، وعدم استخدامها أكثر من مرة، وهذا خطأ وغير مبني على أي أسس علمية”.

وأضاف: “كذا الأرقام أسفل العلب، وهذا غير صحيح، هذه الأرقام لها معانٍ تصنيعية للتدوير وصناعتها، وما يقوله المقطع عن خطورتها والأضرار الصحية.. إلخ؛ هو غير صحيح.

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Source almnatiq

