شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء سارة.. النصر يستعيد لاعبه ضد الاتحاد بقمة الدوري وغياب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سوف يكون جاهز لمواجهة اتحاد جدة، في قمة دوري روشن السعودي.



موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري المحترفين



ومن المنتظر أن يحل اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني ضيفًا على النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، أصبح في أتم الجاهزية البدنية، من أجل المشاركة في مباراة الاتحاد، بعدما حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي في النصر، للتواجد.



ماشاريبوف يقترب من التواجد أمام الاتحاد بقمة الدوري



وغاب النجم الأوزبكي ماشاريبوف عن كل مباريات النصر في موسم 2023، بسبب إصابة تعرض لها في المعسكر الصيفي، وابعدته عن الملاعب.

وكان ماشاريبوف ارتبط بقوة بالانتقال إلى النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن المارد الأحمر تراجع عن الصفقة.

على جانب آخر، أكدت الصحيفة، أن إصابة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في القلب، أكدت غيابه عن مباراة النصر والاتحاد، المرتقبة في 2 أكتوبر بدوري روشن السعودي.