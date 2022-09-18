صرف مستحقات الدفعة الـ14 لمزارعي القمح المحلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشر من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة التاسعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (21,817,357) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (12,448) طناً وذلك لعدد (27) مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (521,804) أطنان لعدد (1743) مزارعاً.
ودعت المؤسسة، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
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