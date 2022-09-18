«التجارة» توضح نوع المخالفات الممنوعة في منتجات اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن المخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات «التي قد تمتهن» ويتم التخلص منها بشكل سلبي. وأضاف، أما بيع وعرض العلم السعودي، وصور القيادة فهو نظامي ولا يوجد به مخالفات، علماً بأن هناك دليلا معتمدا لهوية اليوم الوطني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.