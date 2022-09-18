آل الشيخ: المملكة تدعم كل الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ: إن المملكة تدعم كافة الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، تدعم الجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف أن المملكة تسهم بدور فاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات، وذلك من خلال رسالته السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال، مع التأكيد على أهمية تعزيز قيم التعايش بين الأديان والحضارات والشعوب بمكوناتها المختلفة.

المملكة تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال

وفي وقت سابق، أكد آل الشيخ أن المملكة تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال واحترام جميع البشر ونبذ الغلو والتطرف، منطلقين في ذلك من القرآن الكريم وسنّة ‏النبي (صلى الله عليه وسلم).

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وأشار إلى أن المملكة عانت من الإرهاب ‏وتضررت منه كثيرًا، ‏وهي من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب، ومشددًا على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمكافحته والقضاء على أسبابه، من خلال تعليم الناس دينهم من دون تطرف أو كراهية أو غلو.

فيما أكدت منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية، السفيرة أيريكا فيرير، أن المملكة داعم كبير لمكافحة الإرهاب في العالم، معربة عن شكرها لإسهامات المملكة الكبيرة في دعم الصندوق الدولي لمواجهة الإرهاب.