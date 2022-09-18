8 أغذية تحافظ على عقلك وتحميك من الخرف.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال موقع “everydayhealth”، الصحي، إن هناك 8 أغذية في حالة المحافظة عليها تحمي صحة الدماغ وتجنبه مخاطر الإصابة بالخرف.

والأغذية الثمانية هي:

1-الفراولة

هناك مركب في الفراولة يسمى بيلارجونيدين، مفيد جدًا لصحة الدماغ، لأنه يقلل بروتينات تاو التي تتسبب في الزهايمر.

2-العدس الأسود

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يعد مصدرًا مهمًا للألياف الغذائية، التي يؤدي نقص تناولها إلى تعريض وظائف المخ على المدى الطويل للخطر.

3-البيض

أثبتت الدراسات أن البيضة الواحدة توفر حوالي 30% من الاحتياجات اليومية من الكولين الذي يفيد الدماغ.

4-السبانخ

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الكاروتينية، التي تسهم في الحفاظ على خلايا الدماغ.

5-فول الصويا

يعد تناول البروتين طريقة محتملة لتأخير تدهور الدماغ وإبطاء ظهور الخرف.

6-الأفوكادو

تناول الأفوكادو يساعد على حدوث تحسن كبير في الذاكرة وكفاءة حل المشكلات.