8 أغذية تحافظ على عقلك وتحميك من الخرف.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال موقع “everydayhealth”، الصحي، إن هناك 8 أغذية في حالة المحافظة عليها تحمي صحة الدماغ وتجنبه مخاطر الإصابة بالخرف.
والأغذية الثمانية هي:
1-الفراولة
هناك مركب في الفراولة يسمى بيلارجونيدين، مفيد جدًا لصحة الدماغ، لأنه يقلل بروتينات تاو التي تتسبب في الزهايمر.
2-العدس الأسود
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يعد مصدرًا مهمًا للألياف الغذائية، التي يؤدي نقص تناولها إلى تعريض وظائف المخ على المدى الطويل للخطر.
3-البيض
أثبتت الدراسات أن البيضة الواحدة توفر حوالي 30% من الاحتياجات اليومية من الكولين الذي يفيد الدماغ.
4-السبانخ
تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الكاروتينية، التي تسهم في الحفاظ على خلايا الدماغ.
5-فول الصويا
يعد تناول البروتين طريقة محتملة لتأخير تدهور الدماغ وإبطاء ظهور الخرف.
6-الأفوكادو
تناول الأفوكادو يساعد على حدوث تحسن كبير في الذاكرة وكفاءة حل المشكلات.
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