هل تناول العسل على الريق يؤثر على غشاء المعدة؟.. شاهد: أخصائي تغذية يُجيب ويحسم الجدل

محمد بن مسعود - الدمام - حسم أخصائي التغذية الدكتور إبراهيم العريفي، الجدل بشأن مدى تأثير تناول العسل على الريق على غشاء المعدة.

وقال العريفي، خلال لقاء ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية:”العسل يعالج تقرحات المعدة”، لافتا:”العسل يؤلم في الأول مثل الجرح عندما ترش عليه كولونيا”.

وأكمل:”تناول العسل في اليوم الأول يشعرك بألم في المعدة لمدة 10 دقائق، واليوم الثاني تشعر بألم لمدة 7 دقائق حتى تلتئم الجروح”.

وتابع:” العسل يمكث في المعدة مدة أطول حتى يعالج التقرحات”، مضيفا:”العسل ممتاز للمعدة”.