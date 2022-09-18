هل تناول العسل على الريق يؤثر على غشاء المعدة؟.. شاهد: أخصائي تغذية يُجيب ويحسم الجدل

محمد بن مسعود - الدمام - حسم أخصائي التغذية الدكتور إبراهيم العريفي، الجدل بشأن مدى تأثير تناول العسل على الريق على غشاء المعدة.
وقال العريفي، خلال لقاء ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية:”العسل يعالج تقرحات المعدة”، لافتا:”العسل يؤلم في الأول مثل الجرح عندما ترش عليه كولونيا”.
وأكمل:”تناول العسل في اليوم الأول يشعرك بألم في المعدة لمدة 10 دقائق، واليوم الثاني تشعر بألم لمدة 7 دقائق حتى تلتئم الجروح”.
وتابع:” العسل يمكث في المعدة مدة أطول حتى يعالج التقرحات”، مضيفا:”العسل ممتاز للمعدة”.
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