“منشآت” و”هيئة الاتصالات” تطلقان النسخة الثانية من “تحدي إنترنت الأشياء”

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، النسخة الثانية من “تحدي إنترنت الأشياء”، بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت “منشآت” إن التحدي يهدف لتمكين رواد الأعمال من تصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات تقنية مبتكرة، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار والتطوير لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال إنترنت الأشياء ومواجهة التحديات في قطاع التقنية والابتكار.

وأبانت أن المنتجات الابتكارية الناتجة عن التحدي ستسهم في حل تحديات قائمة في السوق المحلي، بحيث يمثل كل منتج ابتكاري فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح والتوسع في سوق العمل، وسيغطي التحدي مجالات البيئة، والسياحة، والترفيه، والصناعة، والنقل.

وأشارت إلى أن التحدي سيتضمن عدة أنشطة بعقد استشارات مكثفة من قبل خبراء مركز “ذكاء” التابع لـ”منشآت”، وجلسات حوارية، ولقاءات، وورش عمل متنوعة، كما سيشمل التحدي تقديم جوائز مالية واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية.

وأوضح أن التحدي يستهدف المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات ذات العلاقة مثل الأتمتة والتحكم وتحليل البيانات، ولديهم القدرة على الالتزام والعمل على تطوير المشاريع في مراحلها الأولية قبل الطرح في السوق.



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Source akhbaar24

