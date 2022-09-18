الإطاحة بمواطنَيْن في جريمة حيازة 28.3 كجم من الحشيش وأقراص مخدرة وممنوعات

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أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمواطن في محافظة القطيف، بحوزته 28.3 كيلوجرام من الحشيش، و197 قرص “إمفيتامين”، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات. وألقت المديرية القبض على مواطن آخر في مدينة الرياض في ذات القضية، وقد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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