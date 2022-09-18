الحميدي: ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية من أهم التحديات الاقتصادية

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قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الدول العربية التي تعافت سريعًا من جائحة كورونا والقدرة على النمو الاقتصادي، تلك الدول التي تملك مستوى الأعلى من الجاهزية الرقمية.

ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية من أهم التحديات الاقتصادية

وأضاف الحميدي خلال مؤتمر الصحفي للمجلس، أن ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية من أهم التحديات الاقتصادية أمام تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد المديونيات تعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في معظم الدول العربية.

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Source almnatiq

