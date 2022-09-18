اليوم.. بدء تطبيق الوثيقة الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والخطرة

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تبدأ الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد) تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة عبارة عن مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل البضاعة وحالتها وتسليمها إلى المرسل بذات الحالة.

وأبانت أن الوثيقة تمكن المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًا، بهدف ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل.

وأشارت إلى أن الهدف من تطبيق الوثيقة تعزيز سلامة عمليات النقل، ورفع جودة الخدمة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال الترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.



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Source akhbaar24

