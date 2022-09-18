التدريب التقني بالرياض يفعل الشهر العالمي للزهايمر بـ 43 منشأة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض و43 منشأة تدريبية تابعةٍ لها احتفاءها بالشهر العالمي للزهايمر للعام 2022، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية لمرض الزهايمر.

وفعلت الإدارة ومنشآتها التدريبية هذا الحدث منذ بدايته تحت شعار “خليك أقرب يحسهم”، من خلال نشر أكثر من 350 منشوراً شملت المطويات والتوزيعات والبنرات وكذلك النشر على منصة تويتر لأكثر من 100 تغريدة، وعرض مقاطع توعوية من إنتاج الجمعية،كما شاركت الوحدات الصحية بالمنشآت في بث رسائل توعوية حول هذا المرض، إلى جانب إضاءة مبنى الإدارة باللون البنفسجي طوال فترة الحملة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة إداراتها ومنشآتها التدريبية على المشاركة في تفعيل هذا الحدث، وهو تفعيل للمسؤولية المجتمعية من خلال الإسهام في تعزيز القيم الإنسانية والمبادئ الإسلامية في رعاية فئة غالية على قلوبنا من من أصيب بهذا المرض وتفهم طبيعته وأعراضه ومسبباته في سبيل توفير حياة كريمة لهم وهو النهج الذي تتبعه القيادة أيدها الله في العناية بكل من يعيش على هذه الأرض المباركة في هذا الوطن العظيم بقيادته الحكيمة.