«بيتك» يمهل مساهمي «الأهلي» حتى 23 سبتمبر لقبول الاستحواذ الاجباري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»عن تمديد إشعار الاستحواذ الإجباري لمساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لم يقدموا استمارات القبول على صفقة الاستحواذ الكامل على الأسهم العادية المصدرة للبنك الأهلي المتحد؛ والتي تتضمن تبادل للأسهم بمعدل سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد.

وحدد بيت التمويل الكويتي -في إفصاح رسمي نشر على بورصتي البحرين والكويت- 23 سبتمبر2022 موعدًا نهائيًا لإغلاق عرض الاستحواذ النهائي، بعد إشعاره بعملية الاستحواذ الإجباري لمساهمي «الأهلي المتحد» اللذين لم يقدموا استمارات القبول على عرض الاستحواذ، على أن يكون تاريخ النفاذ في 2 أكتوبر 2022، وسيكون أول يوم تداول لأسهم «بيتك» الجديدة في 9 أكتوبر المقبل.

وحصل بيت التمويل الكويتي على موافقة 96.107‎% من مساهمي البنك الأهلي المتحد، بعد إغلاق العرض الأولي للاستحواذ في 7 سبتمبر الجاري؛ إذ تجاوز عدد أسهم الأهلي المتحد التي تم التنازل عنها الـ 10.7 مليار سهم والتي جاءت كنتيجة قبول من شركتي المقاصة في البحرين والكويت وشركة «سيكو» وكلاء الاستلام في البحرين والكويت.

وذكر بيت التمويل الكويتي أنه بعد الحصول على نسبة تفوق الـ 90% من نسبة القبول المطلوبة، فأن العرض استوفى جميع شروط الاستحواذ الاجباري للمساهمين وفقاً للمادة(319) من قانون الشركات التجارية البحريني والمادة(3.4.4) من مجلد التوجيهات.

وأشار «بيتك» أنه قام بإرسال إشعار الاستحواذ الاجباري لجميع مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض بتاريخ 14 سبتمبر 2022، داعياً مساهمي «الأهلي المتحد» الذين لم يقدموا استمارات القبول ويرغبون بقبول العرض القيام بذلك في أقرب وقت ممكن وأن العرض سيكون مفتوحاً للقبول حتى يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.

ويحق لمساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض ولديهم اعتراض على على الاستحواذ الاجباري التقدم باعتراضاتهم على الاستحواذ الاجباري من خلال تقديم طلب للمحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار الاستحواذ الإجباري المؤرخ في 14 سبتمبر 2022، إذ تنتهي المهلة في 14 نوفمبر 2022.

ونوه بيت التمويل الكويتي أن المساهمين الذين لم يقدموا استمارات قبول العرض أو الذين قدموا اعتراضات أمام المحكمة المختصة خلال المهلة المحددة سوف يحصلون على أسهم «بيتك» الجديدة في الفترة ما بين 14 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2022، مرحجاً أن يتأخر الموعد للمساهمين الذين لم يقدموا استمارات القبول أو الذين قدموا اعتراضات لدى المحكمة المختصة.