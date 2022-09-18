«دانات» يُشارك بمؤتمر الاتحاد الأوروبي التعليمي للأحجار الكريمة

محمد بن مسعود - الدمام - شارك معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات»، في نسخة مؤتمر الاتحاد الأوروبي التعليمي للأحجار الكريمة (FEEG) لهذا العام والذي عُقِدَ بمعهد العالم العربي في باريس، فرنسا.

ويضم المؤتمر، الذي يُعقد سنويًا في مُدن أوروبية مختلفة، نخبة من المتحدثين والخبراء المتخصصين الرائدين والمتميزين في علم الأحجار الكريمة من جميع أنحاء العالم، وذلك لمنح شهادة الدبلوم لخبراء الأحجار الكريمة الناشئين في أوروبا. ومنذ عام 2021م، انضم معهد «دانات» رسميًا إلى منظمة FEEG إثر اتفاقية تعاون مشترك جمعت بينهما، ليصبح بذلك العضو العربي وغير الأوروبي الأول ضمن المنظمة.

وقد شاركت الرئيس التنفيذي لـ «دانات» نورة جمشير كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث قدمت نبذة عامة عن تاريخ اللؤلؤ وأستعرضت أهم العوامل التي أثرت على الطلب على اللؤلؤ الطبيعي. كما تناولت السيدة نورة جمشير كيفية معالجة التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع الأحجار الكريمة نتيجة للإقبال الكبير الحاصل على الألماس الصناعي والذي يتم الترويج له وبيعه للعملاء كبديل للالماس الطبيعي؛ وهو ما قد يؤثر على الحصة السوقية للقطاع وذلك على غرار ما حدث مع اللؤلؤ الطبيعي في أوائل القرن العشرين. وأشارت جمشير إلى أنه للتمكن من مواجهة تحديات القطاع، يجب تحمل المسؤولية وإتباع مبدأ الوضوح والشفافية.

كما سلطت الضوء على المميزات الناجمة عن عضوية منظمة FEEG، مشددة على أهمية مشاركة المعرفة وإتباع أفضل الممارسات التي تصب لصالح حماية القطاع. بينما قدمت الدكتورة ريم المعلا مدير الأبحاث لدى معهد «دانات»، خلال المؤتمر، تقريرًا بعنوان: «تقييم الوضع الراهن لمنطقة الهيرات الشمالية وإنتاجية اللؤلؤ في مملكة البحرين»، حيث سلطت الضوء على مساعي البحرين المستمرة لتقييم حالة مناطق الهيرات و مهاد محار اللؤلؤ في المملكة والتغيرات التي واجهتها على مدى العقد الماضي.

وحول مشاركة معهد «دانات»، صرّحت نورة جمشير قائلة: «يسعدنا أن نشارك في هذا الحدث المرموق الذي عُقد في باريس، حيث يقف تعاوننا مع منظمة FEEG شاهدًا على سعينا المستمر للتميز، وحرصنا على تقديم تقارير وأبحاث تهدف – في المقام الأول – لترسيخ سمعة مملكة البحرين بصفتها مركزًا رائدًا في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة. كما إننا نتطلع لدعم الخطة الوطنية الرامية إلى إحياء هذا القطاع عن طريق تعزيز تواجدنا عالميًا».

وتأسست منظمة FEEG عام 1995م، بهدف تطوير شهادة علم الأحجار الكريمة لعموم أوروبا والتي يتم قبولها من قبل جميع المنظمات والمؤسسات في أوروبا.

ويشار إلى أن معهد «دانات» يعد مركزاً متخصصاً في مجال الأحجار الكريمة، وبمثابة نافذة على الأسواق العالمية لخدمة العملاء المحليين والعالميين من أفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والتأكد من طبيعة تكوينه. كما ويقدم المعهد خدمات عدة منها: فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.