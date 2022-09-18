مستشفى الإمام الفيصل: الجرعة الوقائية ضد الإنفلونزا الموسمية ضرورة قبل موسم الشتاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نبه اختصاصيون بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع لتجمع الرياض الصحي الأول عن ضرورة أخذ الإحتياطات الصحية اللازمة المتمثلة في أخذ الجرعة المضادة لفايروس الإنفلونزا الموسمية .

وجاء ذلك التنبيه مع قرب حلول موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي ينشأ معها العديد من البكتيريا والفايروسات بقولهم أن الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة، تهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الانسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.

فيما ذكرو أن أعراضها هي ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة، قشعريرة وتعرق، صداع، سعال جاف مستمر، تعب وإرهاق، سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم في العضلات، وأضافو أن لها مضاعفات مثل التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب في الأذن، لذا ينصح بأخذ اللقاحات الانفلونزا قبل موسم الشتاء حتى يتم الحد من المضاعفات في حال حدوث الإصابة لا قدر الله.

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منوهين على أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم العاملين في المجال الصحي، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الأطفال والحوامل.