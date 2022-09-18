بريطانيا.. عرض جنازة الملكة إليزابيث في دور السينما والحدائق وعلى شاشات التليفزيون

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أعلنت الحكومة البريطانية، أمس (السبت)، أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، ستعرض غدًا (الإثنين)، في 125 دار عرض سينمائي في أنحاء بريطانيا، إضافة لعرضها في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وأوضحت جمعية السينما في المملكة المتحدة أن دخول دور العرض في هذا اليوم سيُتاح بشكل مجاني، فيما أكدت وزارة الثقافة البريطانية، أن الجنازة التي تُقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستُعرض على الهواء مباشرة على التليفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” و”آي.تي.في” و”سكاي نيوز”.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم في جنازة الملكة، التي تُوفيت في الثامن من سبتمبر الجاري عن 96 عاما.

يذكر أن الحكومة البريطانية، قد أعلنت يوم الجنازة عطلة رسمية.



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Source akhbaar24

