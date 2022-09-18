في مشهد مأساوي.. أب سوري يلقي جثّة طفله بالبحر بعد وفاته جوعاً

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا مؤثرا لأب سوري على متن أحد قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى إيطاليا، وهو يلقي بجثة طفله بالبحر بعد وفاته من شدة الجوع.

وأظهر المقطع مشهدا مفجعا حيث كفن الأب طفله بملابسه، وألقاه في البحر، فيما كان على القارب العشرات من المهاجرين غير الشرعيين بينهم أطفال وهم يرددون الشهادة بصوت عال.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن القارب الذي شهد هذا الحادث المأساوي قد كشفت عنه أيضا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أعلنت وفاة 6 مهاجرين سوريين جوعاً وعطشاً خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب.

وأوضحت المفوضية أنه كان على متن القارب أكثر من 30 شخصاً. مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الناجين في وضع صحي شديد الخطورة.





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Source akhbaar24

