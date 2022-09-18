“الأرصاد” : أمطار رعدية على المهد ووادي الفرع

︎ . المناطق_المدينة المنورة نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية – بمشيئة الله – على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية الأفقية. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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