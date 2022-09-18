- 1/2
- 2/2
︎
.
أوضحت وزارة التجارة تفاصيل قرار منع استخدام علم الدولة وصور القيادة والمسؤولين على المنتجات التجارية في كل الأوقات بما فيها اليوم الوطني.
وأشارت إلى أن المخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات “التي قد تمتهن” ويتم التخلص منها بشكل سلبي.
ولفتت إلى أن بيع وعرض العلم السعودي، وصور القيادة هو شيء نظامي ولا يوجد به مخالفات، داعية إلى الاطلاع على الدليل المعتمد لهوية اليوم الوطني يمكن الاطلاع عليه عبر بوابتها الرسمية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة”: بيع وعرض العلم وصور القيادة ليس “مخالفة”.. والممنوع وضعها على المنتجات التي قد تُمتهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.