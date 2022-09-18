“التجارة”: بيع وعرض العلم وصور القيادة ليس “مخالفة”.. والممنوع وضعها على المنتجات التي قد تُمتهن

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أوضحت وزارة التجارة تفاصيل قرار منع استخدام علم الدولة وصور القيادة والمسؤولين على المنتجات التجارية في كل الأوقات بما فيها اليوم الوطني.

وأشارت إلى أن المخالفات الممنوعة هي وضع الأعلام والصور على المنتجات “التي قد تمتهن” ويتم التخلص منها بشكل سلبي.

ولفتت إلى أن بيع وعرض العلم السعودي، وصور القيادة هو شيء نظامي ولا يوجد به مخالفات، داعية إلى الاطلاع على الدليل المعتمد لهوية اليوم الوطني يمكن الاطلاع عليه عبر بوابتها الرسمية.





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Source akhbaar24

