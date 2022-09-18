القبض على شخص نقل بمركبته 5 مخالفين في محافظة العيدابي

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في محافظة العيدابي، بمنطقة جازان، على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله بمركبته (5) مخالفين لنظام أمن الحدود، 4 منهم من الجنسية الإثيوبية والخامس من الجنسية اليمنية.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ونُقلوا إلى النيابة العامة.
وأكد أن كل مّن يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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Source akhbaar24
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