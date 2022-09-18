شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو مرتقب.. جدول مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي يشهد مباريات نارية.

ويبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين بالمواعيد، وذلك ما نرصده لكم في السطور القليلة المقبلة.

بالمواعيد.. تعرف على جدول مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022/2023

مباريات السبت 10/1

- ضمك × الطائي

•الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

•السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

•السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- الرائد × العدالة

•الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

•السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

•السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

- الوحدة × الاتفاق

•الثامنة بتوقيت القاهرة.

•التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

•العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- الخليج × الباطن

•الثامنة بتوقيت القاهرة.

•التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

•العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

مباريات الأحد 10/2

-الفيحاء × الشباب

•الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة.

•السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

•السابعة والثلث بتوقيت أبو ظبي.

-الهلال × التعاون

•الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة.

•السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

•السابعة والثلث بتوقيت أبو ظبي.

- النصر × الاتحاد

•الثامنة بتوقيت القاهرة.

•التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

•العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- الفتح × أبها

•الثامنة بتوقيت القاهرة.

•التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

•العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية، ويأتي ذلك يشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

1- الشباب، برصيد 12 نقطة.

2- الهلال، برصيد 12 نقطة.

3- الاتحاد، برصيد 10 نقاط.

4- النصر، برصيد 9 نقاط.

5- الطائي، برصيد 9 نقاط.

6- التعاون، برصيد 8 نقاط.