حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة تابع للمستفيد عبر البوابة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن إضافة تابع للمستفيد عبر البوابة الإلكترونية في 4 خطوات

ووجه أحد المستفيدين سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: كيف أضيف تابعًا؟

ورد الحساب على السؤال بأنه يمكن لأي شخص إضافة تابع عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa في 4 خطوات هي:

-اختيار تفاصيل الطلب.

-اختيار بيانات التابعين.

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-إضافة التابع ثم الضغط على إضافة.

-الضغط على حفظ.

إيداع مبالغ دفعة سبتمبر 2022

وكان حساب المواطن قد أعلن الأحد الماضي، عن إيداع المبالغ المستحقة للدفعة الـ 58 عن شهر سبتمبر 1444، في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وقال الحساب آنذاك إنه أودع 3.2 مليار ريال سعودي مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد.

وأضاف: أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.