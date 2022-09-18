نقل فتاة سعودية سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول إلى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت قنصلية المملكة في إسطنبول اليوم (السبت)، نقل الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول إلى المملكة، عبر طائرة إخلاء طبي.
وقالت القنصلية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ودع القنصل السعودي وأعضاء القنصلية السعودية بإسطنبول اليوم طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي، وعلى متنها الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع في اسطنبول، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة وزير الخارجية.. متمنين لها الشفاء العاجل».
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