حساب المواطن يوضح المقصود بتجاوز المستفيد لـ “الحد المانع” من الدعم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسار أحد الاشخاص بخصوص تجاوز الحد المانع وسبب عدم نزول الدعم له في شهر سبتمبر.
ورد حساب المواطن بأن “حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد افراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام”.
وتقدم أحد المواطنين بسؤال مفاده: “أشهر أغسطس نزل لي وشهر سبتمبر لا يوجد دفعة بسبب تجاوز الحد المانع أرجو التوضيح”.
يذكر أن حساب المواطن أعن البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58، حيث يمكن تقديم طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم، من خلال البوابة الإلكترونية بالموقع الرسمي.
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