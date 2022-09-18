زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب جنوب شرق تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريشتر جنوب شرق تايوان، ما تسبب في تعليق شبكة المترو، دون وقوع خسائر في الأرواح.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6,5 درجات ضرب على عمق 10 كلم جنوب شرق تايوان، دون أن ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، مضيفةً أن الزلزال وقع على بعد 96 كلم شرق منطقة يوجينغ، بالقرب من بلدة جوانشان التابعة لمقاطعة تايتونج جنوب شرق الجزيرة.
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