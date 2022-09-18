غداً.. مطار هيثرو في لندن يلغي بعض الرحلات الجوية بسبب جنازة الملكة اليزابيث الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن مطار هيثرو عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية أو إعادة جدولتها في يوم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأوضح المطار في بيان له، أنه سيجري التغييرات المناسبة على عمليات الطيران من أجل تجنب اضطرابات بسبب الضوضاء أثناء مراسم الجنازة الرسمية في دير وستمنستر، وفي قلعة وندسور يوم الاثنين القادم.

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أن يوم الاثنين القادم إجازة عامة في أنحاء البلاد، كما ألغيت العديد من الفعاليات الرسمية والرياضية في ذلك اليوم الذي يتوقع أن تشهد فيه العاصمة لندن أعداداً كبيرة من المعزيين من داخل البلاد وخارجها.