“الصندوق العقاري” يوضح موعد تنفيذ الأحكام القضائية المُكتسبة ضده

محمد بن مسعود - الدمام - رد صندوق التنمية العقارية، على استفسار حول موعد تنفيذ الأحكام القضائية المُكتسبة ضد الصندوق.

وأوضح الصندوق، أنه سيتم التنفيذ عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المُعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية التقديم في الصندوق العقاري.

وكان الصندوق قد أعلن مؤخراً، إيداع 868 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس.