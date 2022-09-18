“اضطراب ما بعد الصدمة”.. ما هو وما أعراضه وطرق علاجه؟

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ما هو مرض اضطراب ما بعد الصدمة، وما هي الأعراض الدالة على الإصابة به، وكيف يمكن علاجه.
وقالت المدينة إن اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة نفسية خطيرة تتطلب العلاج، ويمكن أن تؤثر على أي شخص تعرض لحـادث صادم.
وأضافت أن أعراض المرض تشمل الشعور بظهور الكوابيس والأفكار المخيفة، والشعور بالتوتر في المشاعر وتجنب الأماكن والأشياء التي تتسبب في تذكر الحدث الصادم.
ونوهت إلى أنه يعالج من خلال علاج سلوكي معرفي، يشجع على تذكر الحدث الصادم والتعبير عن المشاعر حيال ذلك، مبينة أن هذا قد يساعد في إزالة الحساسية للصدمة وتقليل الأعراض.
ولفتت إلى أن المرض يعالج كذلك عن طريق مجموعات الدعم، حيث يمكن مناقشة المشاعر مع أشخاص آخرين لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على إدراك أن الأعراض ليست غريبة وأن المريض ليس وحيداً.
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