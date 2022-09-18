“النمر” مستشهدًا بحالة “شاب”: التدخين قد يتسبب في الجلطات القلبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، من الآثار السلبية للتدخين التي من الممكن أن تسبب جلطات قلبية قد تودي بحياة المدخنين. وقال “النمر” عبر حسابه على تويتر اليوم: “للتو خرجتُ من قسطرة عاجلة لجلطة قلب حادة، وكان المسبب الوحيد للجلطة عند هذا الشاب هو التدخين”. يُذكر أن وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة ظاهرة التدخين بكل أنواعها باعتبارها أحد الأسباب المؤدية للوفاة؛ حيث يموت 6 ملايين شخص سنويًّا، ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنويًّا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض. وسعت وزارة الصحة السعودية -ممثلة في برنامج مكافحة التدخين لتطوير الخدمات العلاجية- لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع؛ من خلال افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة والقيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال. أخبار قد تهمك

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