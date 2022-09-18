“الصحة” توصي بـ 10 عادات ذهبية لحماية الكلى والابتعاد عن مسببات الفشل الكلوي

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دعت وزارة الصحة، الجميع من كل الفئات لاتباع العادات الذهبية لحماية الكلى، والابتعاد عن العوامل المسببة للفشل الكلوي.

وأوضحت الوزارة أن العادات الذهبية للكلى تتمثل في ممارسة الرياضة بانتظام بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًّا، وشرب كميات كافية من السوائل بمعدل لترين يوميًّا، وتناول الغذاء الصحي، والخضراوات والفاكهة بشكل يومي، وتقليل الكمية المتناولة من الملح، والسكر، والصودا.

وأضافت أنه يجب المحافظة على الوزن المثالي (الكتلة البدنية المثالية أقل من 25)، والحرص على فحص ضغط الدم بشكل دوري، وفحص مستوى السكر في الدم على الأقل مرة سنويًّا للأشخاص غير المصابين بالسكري.

وشددت على تجنب التدخين؛ حيث إنه يزيد من ترسب المواد المؤكسدة الضارة بالكلى، ويُسبب انسداد الشرايين الكلوية، ويزيد معدل الإصابة بسرطان الكلى.

ونصت الوزارة بضرورة الابتعاد عن العوامل المسببة للفشل الكلوي، ومنها الإفراط في استخدام مسكنات الألم، والأدوية العشبية، ومنتجات البروتينات التي تبني العضلات، والحرص على إجراء الفحص السنوي لوظائف الكلى، خاصة للذين لديهم أحد عوامل الخطر مثل: أمراض الضغط، والسكري، والسمنة، إلى جانب العامل الوراثي، وإصابة أحد أفراد العائلة بالفشل الكلوي.



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Source akhbaar24

