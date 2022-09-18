شكرا لقرائتكم خبر عن المنافس والموعد.. كل ما يخص مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفتتح منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء السبت الموافق 1 من شهر أكتوبر القادم، بمواجهات من العيار الثقيل.

وتتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي، المقرر أن تقام أمام التعاون.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" أبرز المعلومات بخصوص مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، على أن يأتي ذلك في السطور التالية..

- تعرف على موعد مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

يقع التعاون ضيفًا على الهلال مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم، ويأتي توقيت المباراة كالتالي..

تبدأ صافرة البداية في الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرم، السابعة والثلث بتوقيت أبو ظبي.

- تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمباراة التعاون في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الزعيم في جميع أنحاء العالم عن تشكيل بطل آسيا المتوقع أن يخوض به لقاء التعاون في دوري روشن السعودي، والذي يأتي كالتالي..

من المتوقع أن يدخل الهلال بالتشكيل التالي أمام ضيفه:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد جحفلي، سعودي عبدالحميد، على البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كاريلو.

وفي خط الهجوم: سالم الدوسري، ايجالو، ماريلجا.

- موقف الهلال والتعاون في جدول ترتيب دوري روشن السعودي

يرتكز زعيم آسيا في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة "بالعلامة الكاملة"، بينما يقع التعاون سادسًا بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

- القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري روشن السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، جميع أحداث اللقاء الذي يجمع بين الزعيم والقصيم، وكذلك مباريات البطولة بأكملها خلال الموسم الجاري.

- كيف أنهى الهلال والتعاون الجولة الماضية من دوري روشن السعودي 2022/2023

انهى التعاون منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي بتعادل مفاجيء أمام ضمك بعد مستوى غير متوقع بدى عليه لاعبي الفريق طوال أحداث اللقاء.

بينما تمكن الهلال من مواصلة انتصاراته المتتالية بتحقيق فوز مثير بثلاثية دون رد من الوحدة، ليحقق الفوز الرابع له على التوالي في دوري روشن منذ انطلاق البطولة.