شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد المباراة المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره التعاون، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والتعاون، يوم الأحد الموافق الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والثلث بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد حقق الفوز أمام الوحدة، في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، بثلاثية نظيفة.

ترتيب الهلال في دوري روشن

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة.