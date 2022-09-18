منها عدم تعميم المشكلات الصحية.. “الصحة”: 4 مواصفات لمعرفة المؤثر الصحي الموثوق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت وزارة الصحة، مواصفات المؤثر الصحي الإيجابي والموثوق، والتي كانت في مقدمتها اعتماده على مراجع علمية موثوقة.

وبيّنت الوزارة، أن المواصفات تتضمن كذلك عدم تعميم المؤثر الصحي للمشكلات الصحية أو وصف نفس العلاج للجميع، وكذلك تركيز التوعية في مجال تخصصه.

ولفتت إلى أن المواصفات تشمل أيضاً القيام بدوره التوعوي مع توجيه أفراد المجتمع لأخذ التشخيص والعلاج في العيادة، داعيةً إلى التواصل معها في حال الرغبة بالحصول على تأكيد لأي معلومة صحية.