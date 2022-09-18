5 طرق منزلية بسيطة تساعد على علاج سيلان الأنف المزعج

محمد بن مسعود - الدمام - كثيرين منا يفضلون العلاجات المنزلية البسيطة لتخفيف أعراض المرض قبل الذهاب للطبيب، وبالرغم من أن ذلك لا يعتبر حل جذري لـ علاج سيلان الانف المزعج، لكن في المقال التالي سنعرفك عزيزي القارئ على أبسط الطرق التي يمكن أن تقوم بها في منزلك لتخفيف الأعراض

علاج سيلان الانف بطرق منزلية أخرى

ماذا يعني سيلان الأنف؟ قبل معرفة علاج سيلان الانف تعرف أولاً ماذا يعني سيلان الأنف

سيلان الأنف هو صرف زائد عن الكمية التي ينتجها الأنف والأنسجة المجاورة والأوعية الدموية، وقد يتراوح هذا الصرف من سائل واضح إلى مخاط سميك وقد ينتقل هذا الصرف الزائد من أنفك إلى الجزء السفلي من الحلق

وغالبا ما يستخدم مصطلح كسيلان الأنف، أو التهاب الأنف، ويحدث التهاب الأنف لعدة أسباب تؤدي في النهاية إلى حدوث سيلان الأنف، أما احتقان الأنف فقد لا يصاحبه سيلان بالأنف بالضرورة

: ما هي أسباب سيلان الأنف المختلفة؟ علاج سيلان الانف في المنزل يمكن علاج سيلان الانف في المنزل من خلال الطرق التالية:

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1- اشرب الكثير من السوائل

شرب الكثير من السوائل والحفاظ على رطوبة الجسم يساعد على علاج سيلان الانف وتخفيف حدته، كما يمكن لشرب الماء بكثرة أن يكون مفيدا حتى إن كان لديك أعراض احتقان الأنف، فذلك من شأنه يجعل المخاط أكثر سيولة وسهل الطرد بدلا من أن يكون سميكا ولزجا

يجب أيضا أن تتجنب المشروبات التي تسبب الجفاف بدلا من الترطيب، ويشمل ذلك القهوة و المشروبات الكحولية

: علاج السعال في المنزل بطرق سهلة. 2- شاي الأعشاب الساخن

من ناحية أخرى المشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب قد تكون مفيدة أكثر من المشروبات الباردة بسبب الحرارة والبخار حيث تساعد على فتح الشعب الهوائية

بعض أنواع الشاي العشبي يحتوي على أعشاب مزيلة للاحتقان، ابحث عن الشاي الذي يحتوي على الأعشاب المضادة للالتهابات ومضادات الهيستامين مثل البابونج والزنجبيل والنعناع

قم بصنع كوب من الشاي العشبي الساخن، وقم بتنفس البخار أولا قبل الشرب، يمكن لشرب الشاي الساخن أن يخفف من احتقان الأنف أيضا

: فوائد الشاي وأنواعه وطرق تحضيره المختلفة. علاج سيلان الانف بطرق منزلية أخرى 1- حمام بخار الوجه تبين أن استنشاق البخار الساخن يساعد في علاج سيلان الانف المزعج، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2015 حول الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد أن استخدام البخار كان فعالا جدا، وخفض من مدة تعافي المرض بنحو أسبوع واحد مقارنة بعدم استنشاق البخار على الإطلاق

قم بتسخين المياه النظيفة في وعاء نظيف على الموقد حتى تصل إلى درجة حرارة تسمح بتكوين البخار وليس حتى تصل إلى الغليان

ضع وجهك فوق البخار لمدة 20 إلى 30 دقيقة في المرة الواحدة، مع أخذ نفس عميق

قم بأخذ وقت للراحة إن شعرت بزيادة الحرارة على وجهك

قم بعد ذلك باستخدام منديل للتخلص من المخاط في أنفك

يمكنك أيضا إضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية للماء، حوالي قطرتين لكل أونصة ( أوقية) سيكون كاف، ومن هذه الزيوت الأوكالبتوس، والنعناع، والصنوبر، وإكليل الجبل، حيث توجد مركبات في هذه النباتات مثل المنثول والثيمول التي توجد في العديد من الأدوية التي تخفف البرد

إن لم يكن لديك رغبة في الزيوت، يمكن استخدام الأعشاب المجففة بدلا من ذلك، واستنشاق البخار للحصول على نفس الفوائد

2- حمام دافئ قيامك بأخذ حمام دافئ، يمكن أن يساعد على تخفيف سيلان الأنف والانسداد، مثل بخار الوجه الدافئ، فقط قم بتوجيه وجهك وأنفك مباشرة تجاه البخار وأمام رذاذ الاستحمام للحصول على الفوائد

: أضرار عدم الاستحمام لأكثر من يومين على الشعر والبشرة. 3- استخدم وعاء نيتي يمكنك استخدام ما يعرف بوعاء نيتي ليقوم بغسل الأنف والمساعدة في علاج سيلان الانف المزعج، وهو مخصص لعلاج مشكلة الجيوب الأنفية، وأيضا يمكن أن يساعد على حل مشكلة سيلان الأنف

وهو عبارة عن وعاء يشبه إبريق الشاي الصغير مع صنبور، ويمكنك أن تقوم بإضافة محلول ماء دافئ أو محلول ملحي، ثم استخدامه ووضعه في فتحة منخار واحدة وإخراج الماء من الجهة الأخرى، فهذا سيشطف الجيوب الأنفية تماما

يمكنك الحصول عليه من الصيدلية مع اتباع التعليمات، ففي حالات نادرة يمكن للاستخدام الخاطئ أن يجعل التهابات الجيوب الأنفية أسوأ

تأكد من استخدام الماء المعقم والمقطر بدلا من استخدام صنبور الماء العادي، ويمكنك أيضا هنا إضافة بعض الزيوت الأساسية للحصول على المزيد من الفوائد

: علاج الجيوب الأنفية في المنزل بالأعشاب

صحيح أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك القيام بها لـ علاج سيلان الانف المزعج، لكن لم تكن تلك الطرق من أجل الشفاء تماما من أسباب سيلان الأنف، كنزلات البرد والالتهابات الفيروسية أو الحساسية، هي تقوم في الغالب بتخفيف الأعراض، لذلك استشارة الطبيب هي الأساس دائما