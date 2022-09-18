تعرف معنا بالتفصيل على فوائد البلح المذهلة وقيمته الغذائية وأنواعه المختلفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

البلح على اختلاف أنواعه يعد من أفضل الأغذية على الإطلاق لقيمته الغذائية العالية وتنوع ما يمد الجسم به من طاقة وبروتينات وحديد، و ما له من فوائد لا حصر لها لصحة الإنسان، و هذه بعض من فوائد البلح :

فوائد البلح

فوائد البلح 1. البلح يعالج الإمساك: يُستخدم البلح كملين طبيعي لعلاج الإمساك، و ذلك بنقع البلح في كوب من الماء لمدة يوم ثم تناوله يومياً صباحاً للاستفادة منه في حل مشكلة الإمساك

2. البلح يعالج مشاكل الجهاز الهضمي: تناول البلح باستمرار يساعد على الشفاء من كثير من أمراض الجهاز الهضمي و عسر الهضم

3. البلح علاج لأمراض القلب: البلح غني بعنصر البوتاسيوم المفيد لصحة القلب، كما أنه يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم و بالتالي الحماية من أمراض القلب كالجلطة و الأزمة القلبية

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4. التسمم بالكحول: يمكن استخدام البلح في حالة حدوث تسمم بجرعة زائدة من الكحول لما له من أثر معالج سريع

5. البلح مصدر للطاقة: البلح به نسبة عالية من السكريات كالجلوكوز، الفركتوز، السكروز، لذا يمكن تناوله كمصدر للطاقة في حد ذاته و هناك الكثير من الناس يتناولون البلح للتخلص من الخمول و الحصول على طاقة

6. البلح علاج الأنيميا: عن طريق البلح و ما يحتويه من معادن أهمها الحديد لذلك يمكن تناوله يومياً لعلاج الأنيميا

7. البلح لصحة الأسنان: للبلح دور في الحماية من تسوس الأسنان لأن به مادة الفلور التي تعتبر من أهم المواد اللازمة لحماية الأسنان و طبقة المينا المغلفة للأسنان

8. البلح للحمل و الولادة: فوائد البلح كثيرة لصحة المرأة أثناء الحمل، بداية من مشاكل الهضم، و الوقاية من الأنيميا للأم و الطفل معاً، و تقوية عضلات الرحم، و إمداد لبن الأم بعناصر غذائية عالية القيمة، و الحماية من نزيف ما بعد الولادة

9. البلح للوقاية من السرطان: أجريت دراسات على أثر البلح لعلاج للسرطان البطني بأنواعه (سرطان المعدة، الكبد، الكلى، البنكرياس، القولون)، بجانب أنه علاج طبيعي ليس له آثار جانبية ضارة للجسم

10. البلح لتقوية العظام: البلح غني بالمعادن كالمنجنيز، السيلينيوم، الماغنسيوم، يمكن للبلح أن يحمي من هشاشة العظام، و تقوية عظام كبار السن و حمايتها من الكسور

11. البلح يعالج الضعف الجنسي: طبقاً لدراسات علمية حديثة، يمكن للبلح أن يعالج مشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال، و زيادة حركة و عدد الحيوانات المنوية

12. البلح يعالج العشي الليلي: من فوائد البلح الرائعة والكثيرة، قدرته على تقليل العشي الليلي أي عدم القدرة على الرؤية ليلاً، و ذلك إما بتناول البلح، أو باستخدام أوراق البلح موضعياً حول العينين

مما يتكون البلح؟ يحتوي كل 100 جم على:

سعرات حرارية: 282 سعر حراري

سكريات 63.35 جم

ألياف 8 جم

دهون 0.39 جم

بروتين 2.45 جم

فيتامينات: ( أ، ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، ج، هـ)

معادن: ( كالسيوم، حديد، ماغنسيوم، منجنيز، فوسفور، بوتاسيوم، صوديوم، زنك)