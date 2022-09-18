تونس ترفع أسعار غاز الطهي والوقود مع سعيها لتقليص الدعم

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قالت تونس يوم السبت إنها رفعت أسعار أسطوانات غاز الطهي 14 في المئة والوقود ثلاثة في المئة في إطار خطة لخفض دعم الطاقة فيما يمثل تغييرا رئيسيا في السياسة يسعى إليه المقرضون الدوليون للبلاد.
وقالت وزارة الطاقة إن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.750 دينار إلى 8.800 دينار.
وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع يوم الثلاثاء ثلاثة في المئة من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.
ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة مع 6.7 في المئة كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى ستة مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب في أوكرانيا.
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Source akhbaar24
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