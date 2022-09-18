احتجاجات في لندن بعد مقتـل رجل أسود برصاص الشرطة

︎

.



تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقرّ شرطة العاصمة لندن السبت احتجاجًا على مقـتل مغنّي الراب الأسود كريس كابا البالغ 24 عاما برصاص عناصر من الشرطة.

وينظر محققون في ما إذا كانت العنصرية دافعًا وراء إطلاق النار على كابا في 5 أيلول/سبتمبر وقتـلِه بعد مطاردة الشرطة لسيارته في جنوب لندن.

وتم تعليق عمل أحد الضباط بينما يجري “المكتب المستقل لسلوك الشرطة” تحقيقا جنائيا في حـادثة القـتل.

وطالبت عائلة كابا بإجراء تحقيق سريع، لكن المحققين قالوا إن الأمر قد يستغرق نحو تسعة أشهر.

وقال الكاتب كريس سيبيا “لم يكن يحمل سـلاحا. لماذا أطلِق عليه الرصاص؟ لماذا قُـتل؟ كان ينتظر ولادة طفله. ابنه سوف يكبر بلا أب. لماذا؟”.

وأضاف “سئمنا الظلم. هناك أحداث لا حصر لها يتم فيها إطلاق النار على أشخاص سود”، معتبرا أنه “لا نخضع للعدالة نفسها” المتاحة “لجماعات عرقية أخرى”.

وقالت أماندا بيرسون مساعدة مفوض شرطة لندن “نواصل دعمنا الكامل لتحقيق المكتب المستقل لسلوك الشرطة الذي يعمل على إثبات الحقائق ومحاولة الإجابة على العديد من الأسئلة التي تطرحها عائلة كابا وآخرين حول وفاته المأسوية”.

وطالب المتظاهر ساناي ديكسون-توماس بنشر مقطع فيديو الواقعة لكي تُشاهده العائلة، قائلا “أعتقد أننا جميعا هنا نأمل بحدوث ذلك، وفي وقت قريب أيضا”.

وفي حزيران/يونيو، أخضِعت الشرطة لإجراءات خاصّة بعد سلسلة فضائح بارزة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

