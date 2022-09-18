هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة

︎ . المناطق_متابعات أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: ـ أخصائي أعلى الجودة والتحسين المستمر Job المؤهلات والخبرة: ـ بكالوريوس الإدارة العامة أو الجودة أو إدارة الأعمال أو الهندسة المهام والمسؤوليات العامة: ـ تنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل

ـ دعم للمديرين والادارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير

ـ رفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات طريقة التقديم: ـ للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط: رابط التقديم (اضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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